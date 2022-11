Michel RICHARD

MARINE NATIONALE - Officier (Technique)

Toulon

Foemé comme radiotélégraphiste, j'ai atteint le grade de Major en 1985, et été promu officier au choix en 1990. J'ai navigué sur la Jeanne d'Arc, le Clémenceau, Le Jules Verne, L'Opiniatre, j'ai passé de nombreuses années comme instructeur à St Mandrier; j'ai commandé l'OCI/DC et également été affecté au CTM Rosnay comme officier trans et commandant en second.