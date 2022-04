ECOLE PAUL BERT - Issy les moulineaux Classe de CP avec Me Mouton.

ECOLE MAIRIE - Clamart Arrivée en CE1 (MeCHARRIERE), puis CE2 (Me LEROUX) et enfin CM1 (Me Bourhis), dernière année à l'école de la mairie, où j'ai eu la chance de bénéficier d'une classe de neige à Hauteluce.

ECOLE TRIVAUX - Clamart Classe de CM2 avec Me Joly. C'est là que j'ai rencontré ma meilleure et plus fidèle amie...Flo...

CES BRETAGNE - Clamart 2 ans : 6e et 5e classique

Collège Les Petits Ponts - Clamart 2 ans : 4e et 3e classique Concours d'entrée à L'Ecole Normale d'Instituteurs et d'institutrices en mai juin 1971

Lycée Rabelais - Meudon 2nde C - 1ère C - Terminale C3-D1 bac D Normalienne externée en lycée

Ecole Normale D'instituteurs Et D'institutrices Des Hauts-de-seine - Garches 2 années de formation professionnelle comme élève maîtresse à Garches, pour les débuts de l'Ecole Normale des Hauts-de-Seine (devenue IUFM à Antony ensuite)