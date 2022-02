MickaÃ«l PERRIN

Bellegarde

J'en avais fait 6 mois à l'IUT et là vu que le club est super sympat je m'y remet plus serieusement....mais je suis encore novice je tir avec un arc du club et j'ai seulement 6 fleches à moi... heu...enfin...5 j'en ai perdu une!! je compte m'equiper serieusement en debut septembre à la reprise de la saison.