Dditions Macmaf - Gérante de société (Direction générale)

La rochelle

Gérante de la Société et co-production avec Serge Beucler du" Livre du Jour" en exclusivité pour France Loisirs Divers essais : Dialogues inachevés (en mémoire de ma fille) recueils de pensées Claude et moi tome 1 et 2 une grand mère pas comme les autres