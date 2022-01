Le mans

Ecole du docteur Calmette, Huchepie, on ne sait plus... En tous cas je suis sur la photo de 1967 (que des bons moments) je reconnaîs plein de monde sur la photo : Brigitte, Catherine, Laurence, Béatrice, Corinne et puis d'autres !!! Mais c'était la dernière année de maternelle avec Madame Anquetil, car il y des garçons dans la classe et au CP nous étions séparés.