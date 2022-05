Mohamed MESSAOUDI

DOCTEUR BENZERDJEB - Autre (Voie générale)

Tlemcen

Apres Lycee Benzerdjeb, j'ai fait mes etudes superieur a Institut National des Hydrocarbures Boumerdes Algerie sanctionne par le diplome d'ingenieur d'Etat en geologie petroliere. J'ai travaille 27 ans a Sonatrach (1979-2006) et actuellement je suis Country Manager en algerie representant de la compagnie GULF KEYSTONE PETROLEUM LTD dans le domaine de la recherche et developpement des hydrocarbures