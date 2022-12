La croix blanche

cette asso humanitaire a été créée par mes parents, ma tante et le docteur Le Bayon dans les années 1970. Ma tante était religieuse et infirmière dans le dispensaire de brousse du village de Baback. Je parraine un enfant pour sa scolarité et participe à des projets ponctuels : fourniture de groupes électrogènes, cases d'accouchement, fourniture de vêtements, de livres, de médicaments etc...