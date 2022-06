En couture " flou" et avec Mme Bruand une directrice extraordinaire

Dinan

je suis entrée en seconde en secrétariat pour préparer un examen qui n'existe plus aujourd'hui mais qui m'a ouverte les portes du secrétariat. j'ai fondé la coopérative scolaire pour tout le lycée qui faisait "classique et moderne" et qui avait un internat de garçons.