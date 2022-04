ENTREPRISE PORTUAIRE DEMOSTAGANEM - Employé de service marketing (Marketing)

Mostaganem

Chargé de Marketing chargé de la prospection et de l’étude des programmes d’importation des opérateurs portuaires et de tout client potentiel de l’Entreprise. Chargé des actions de promotion et d’information des capacités et des performances des services portuaires. Entreprise Portuaire de Mostaganem 10/2006 A ce jour Responsable des évènements Organisation des Séminaires Ecole de f