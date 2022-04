Muriel FIEFFE

VADI - Employée administrative (Administratif) - Paris

Saari (Sage) - Formatrice (Ressources humaines) - GENNEVILLIERS Gestion d'un portefeuille clients. J'animais des formations sur les logiciels SAARI.

DT CONSEILS - Formatrice (Ressources humaines) - Levallois perret Gestion d'un portefeuille clients. J'animais des formations sur les logiciels SAARI

ROIZEN TEXTILE - Comptable (Comptabilité) - Roissy aeroport ch de gau

INTERMARCHE - Employée administrative (Administratif) - Forcalqueiret

Intermarche Sa Joan - Caissière vendeuse (Commercial) - Forcalqueiret

SOLMAT CARMAT - Comptable (Comptabilité) - Aubagne - réception des appels - Enregistrement des factures - Enregistrement de la paie - enregistrement comptable - préparation au situation comptable et bilan

HYGENA CUISINES - Employée administrative (Administratif) - Gemenos Gestion du stock Gestion du planning des livreurs et des enlèvements Gestion des anomalies du portefeuille clients Gestion de la caisse Création et animation d'une formation sur la gestion des plannings livraisons, sur le suivi d'un portefeuille client, respecter les règles de la communication téléphonique et l'aisance téléphonique.

Association Retenez Bien ! - Formatrice (Ressources humaines) - Bras J'anime le soutien scolaire et la formation sur les logiciels de gestion, bureautique et en comptabilité. J'anime l'aide à la recherche d'un emploi.

IFAPE - FORMATEUR EN COMPTABILITE - Six fours les plages Animée des séances de formation en comptabilité et sur le logiciel CIEL Compta et Paye. 12 stagiaires pendant 196h. Contenu de la formation : - Comptabilité Achats - Comptabilité Ventes - TVA et DEB - Trésorerie et Etat de rapprochement bancaire - Lettrage - Document de Synthèse - Etablir les bulletins de paie et les bordereaux de charges sociales - Comptabilité des paies, des charges so

Cabinet Conseil Insertion - Conseillère en insertion - Frejus Aide à la rédaction d'un CV, LM, info sur les outils de recherche et optimiser son réseau pour la recherche.