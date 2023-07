Annecy

J ai commencé le ski de compétition à 10ans et depuis je suis toujours au sein de ce club qui m'a tant apporté. De nombreuses courses avec tous mes potes, quelques blessures aussi, les deux bras cassés lors d'une course et un ligament croisé quelques années après..et pour finir un ménisque en moins...mais rien de bien grave au final..je suis toujours là