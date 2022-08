Nabil HAMAMI

Sospel

classe de 5ème c avec laurent salesse cendrine javaloyes et plein d'autres.une belle année pour moi! me souvient de sassi slim qui nous a quitté il y a bien longtemps, de Sandrine rue ,d'eddy tripody la grande gueule,youcef charef et j'en passe! des interminables punitions à l'internat mais aussi de bons moments! enfin bref pleins de souvenis gravés dans ma mémoire!