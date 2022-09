Hypermarché La Montagne - Auxilliaire (Autre)

Cormontreuil

C'était mon tout premier boulot , pendant mes vacances scolaires. D'ailleurs , pendant deux ans j'y ai passé presque tous mes congés ( été, Pâques et Noël ). J'ai connu un peu tous les services du magasin et j'adorais l'ambiance et ( presque ! ) tout le personnel. Le bon temps !