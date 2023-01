Février,départ pour cet hotel de marseille; 8 adultes.Avions au départ choisi cet hotel, afin de pouvoir aller visiter St domingue, lors d'un précédent séjour au H 10 Bavaro Punta cana, la ville trop loin en bus.Séjour superbe, masque et tuba lel ong des rochers sur le bord droit de la plage !!!Certains soirs, repas au bord de la piscine ou bord de mer, avec nappe, et tout .Plage correcte

Départ toujours avec les Gimenos, voyage fantastique, guide super, je veux y revenir, faire un autre coté du Mexique , peut être en février cette année !!!A voir absolument, mais surtout faire Cuba avant, car déception !!! Connaisances de Ludivine , Romi et bien d'autres , la mémoire me fait défaut. Si vous allez sur :au feminin :nad13700, vous verrez l'album + complet

Rhodes

Avec le CE ,,hotel sympa si on ne tombe pas sur les chambres au dessus de l'animation , demander n° 400 à 800pour le calme.Louer 1 voiture pour faire le tour de l'ile plutot que les excursions chères et ??faire SYMI pour 23 £ départ du port et pour visiter rhodes pas besoin de guide avec le bouquin c'est bon bon séjour à ceux qui y iront.