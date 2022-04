J'ai été scolarisée dans cette école juste un trimestre, entre deux mutations de mon père. Je me souviens de très peu de noms, mais j'en garde un assez bon souvenir.

Belgrade

Nous n'étions que 4 ou 5 par classe. Nous n'avions cours que jusqu'à 13 heures et on nous assommait de devoirs à la maison. Après l'Afrique, mes plus belles années.