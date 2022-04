Mairie De Déols - Employée (Autre)

Deols

j'ai commencé par travailler à la maternelle abbaye de septembre 86 à décembre 86,ensuite au restaurant scolaire Paul Langevin pendant quelques années ,école Henri Wallon de février 89 à mai 2004 et ATSEM à la maternelle abbaye où je me sent super bien avec les enfants de moyen section.Et voilà une page qui se tourne depuis 2009 je suis à la maternelle Jean Monnet à Brassioux et là mes amis je su