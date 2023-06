Nathalie LAMY

ECOLE MATERNELLE LE PONT MARQUANT - Le perray en yvelines 3 années dans les pneus de la maternelle avec mes cousins et cousines et mes copins et copines

ECOLE DE LA MAIRIE - Le perray en yvelines ahhhhhhhhhh mon fief, mon village, que je n'ai jamais oublié et dont j'aurais voulu jamais quitté, j'étais à l'école de la mairie avec mes cousins et cousines (Lamy et Collas) du CP au CM2

Collège Les Molières - Les essarts le roi 6ème et 5ème, lorsque je suis arrivée au collège, mon frère en avait marre que je le colle ! mon surnom était bouboule (le surnom d'enfer, que des cons les mômes)

Collège Jean Racine - Maintenon je suis arrivée pour redoubler ma classe de 5ème et donc on m'a mis avec les nuls, les 3 premiers mois de mon arrivée, ça a été la galère, mais après je me suis amusée d'enfer et attention j'étais une terreur : si je vous dis que mon surnom était buldo, pour les connaisseurs, ils vous diront que c'était le diminutif de buldozer, car je fonçais grave dans le tas !!!

Lycée Jehan De Beauce - Chartres BAC G.1 (secrétariat) on se marrait bien en classe et j'avais rien envie de foutre, mais j'ai eu mon BAC, par contre ne me demandez pas comment je l'ai eu je serais incapable de vous le dire !