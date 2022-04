Beaune la rolande

Joueuse depuis la primaire, partie quelques années jouer dans un autre Club SALBRIS AS, retour aux sources en 1997 aprés la naissance de mon fils. Entrée dans le bureau la meme année comme secrétaire adjointe, puis en 2000 jusqu'en 2006 Secrétaire, en 2007 Vice présidente, et en 2008 Présidente du Club. Je coache également une équipe de Mini Poussine et une équipe de poussin.