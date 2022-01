Nicolas DESCHAMPS

Lumières et effets spéciaux

Caen

Fondateur et Président de “l’Association des Arts du Spectacle” j’ai organisé des manifestations d’envergure Festival du court métrage à Caen Carnaval de l’Université de Caen : initiateur et organisateur - 1995 Evénement qui, après 40 ans d''interruption, regroupa près de 10.000 étudiants dans les rues de Caen et désormais a lieu chaque année.