Ferrieres sur sichon

En auvergne, très peu d'informatique a mon arrivée. Pas eu vraiment le choix, Création d'entreprise, et proposez localment tous les Services dont les gens et les entreprises avaient et ont encore besoins. Dépannages, Réparations, conseils, Nettoyages Virus, etc, etc...Sites Webs, et cie. déjà en 11eme année d'existence.