Conduite autonome de projets maketing, RP et corporate grands comptes Mise en place d'outils de gestion de projet et d'analyse budgétaire

Etude des investissements publicitaires, benchmark grands comptes Analyse des audiences et marchés (luxe, télécommunication et grande consommation) Participation aux plans media grands comptes

Mise en place d'une stratégie de marque globale orientée grand compte et international. Conception et déploiement d'outils de communication web et print.

EGUE - Directeur d'agence (Communication)

Bordeaux

Direction stratégique et créative d'une agence de 5 personnes qui travaillent sur Paris et Bordeaux à la construction de plans de communication et d'outils web et print.