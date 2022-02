Nicolas JACOBIESKI

LES MARNAUDES - Rosny sous bois J'y suis rentré à 2 ans et demi et mes parents m'ont fait redoubler la moyenne section pour que je sois avec camarades du même age que moi.

Ecole Paul Painlevé - Rosny sous bois

ECOLE MONCEAU - Les pavillons sous bois J'y suis pas resté longtemps, mais j'en garde de bons souvenirs notamment avec Mr Fasquel (en CM1) qui m'a fait découvrir l'informatique et Mme Babet-Huguet. Je les salue tous les deux.

Collège La Basoche - Les pavillons sous bois J'en garde de bons et de mauvais souvenirs. De bons grace à des amis que je me suis fait et de mauvais grace à certaines qui ont fait de moi leur tête de turc pendant 3 ans. J'avais d'excellents profs : Mesdames Colisson, Lepage (bien que sévères), Sartore, Bechara et Cortès...

Lycée Jean Renoir - Bondy J'ai d'abord fait une 2nde grle puis suis allé en SES (Eco). J'en garde pas un grand souvenir si ce n'est une prof d'anglais (Mmme Party) et mon prof d'Eco que je salue, l'excellent Mr Destelle qui a su me faire aimer l'éco et m'y intéresser même si ça n'était pas ma tasse de thé à la base.

Paris 8 -département Arts - Saint denis Le vrai nom de ma section c'est ECAV (Etudes Cinématographiques et AudioVisuelles). J'y ai passé mon DEUG et ma License. J'ai commencé ma maitrise (théorique), vu que mon directeur de maitrise changeait sans cesse mon champs de recherche et d'une certaine manière l'intitulé de ma maitrise, j'ai laissé tombé. Avec ça, ce que je voulais c'était faire de la pratique, pas du théorique.