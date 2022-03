Nicolas SELLES

Le Rhinoclub - Employé (Autre)

Nouan sur loire

j'ai bosser dans cette discothéque pendant mes études en tant que barman...les plus belles années..barman quand on a 16 ans,dans une boite ou il y avait 900 a 1000 pers le vendredi et 1200 a 1400 le samedi...le top...et en plus pendant les années new wave,funk...etc...le pied