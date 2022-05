Nicole DELBE

Saint pol sur ternoise

6e - 5e avec Mme DUPONT Michèle (professeur) Elèves : - Patrick FAIVRE - Dominique DUPONT - Gérald CLAESSENS - Liliane BECOURT - Cathy LOYER - Brigitte FIEVET et bien d'autres. Si vous me reconnaissez j'aimerai avoir des vos nouvelles pour pouvoir reparler du bon temps et de l'insoucience bises Nicole