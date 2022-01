Noel HAUCHARD

Elbeuf

2NDE AB2B 1ERE G2 T G2 A FOND LES CLOPES ...LES BABYS ET LES FLIPS.... LES P'TITS CAFES L'MATIN AVANT D'ALLER AU BAHUT... TOUJOURS ....DES BOUMS ET DES BOUMS ET DES VIREES MEMORABLES.... ET PIS TOUJOURS UN MAX DANS LA "COMMUNICATION " ET LES SUPERS RENCONTRES.... LA VIE D'UN PAUV'ADO !!! INOUBLIABLE !!!!!