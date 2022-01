j'ai fait une seconde générale de septembre 1968 à juin 1969 au lycée Cournot, puis je suis passée en 1ère BTNE et terminale BTNE (Bac G2)

Besancon

J'ai été étudiante en première année de Deug d'allemand. à la fac de lettres de Besançon (année 1972/1973). Je ne me souviens plus du nom de mes profs et des étudiants..