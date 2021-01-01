Nora PINET (BADOUH) est sur Copains d'avant. Pour la contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Parcours
Parcours scolaire
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Ecole Primaire (La Regrippiere)- La regrippiere
C ETAIT BIEN J AI RENCONTRER UNE TRES BONNE AMIE QUE JE REVOIE TOUJOURS C EST TIFENN BRIAND1987 - 1995
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Collège Pierre Abelard- Vallet
C ETAIT LE PIRE MOMENT DE MA VIE IL Y AVAIT TELLEMENT DE RACISME QUE MOI ET MES DEUX FRERES ONT A ETE EXCLUS ET MALTRAITES LES ENSEIGNANTS ET LE DIRECTEUR N ONT RIEN FAIT. MAIS BON...1995 - 1999
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Lycée- Vallet
C ETAIT BIEN C ETAIT LA PREMIERE FOIS QU ON NOUS A CONSIDERER COMME DES ETRES NORMAUX SANS RACISME A PART EN PRIMAIRE ON ETAIT ENFIN SOULAGER1999 - 2001
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LPO SAINT PIERRE- Saint sebastien sur loire
J'AI FAIS UNE PREMIERE STT ET ENSUITE J AI PASSER MON BAC PRO COMMERCE OU JE L AI EU AVEC MENTION. C EST DANS CE LYCEE QUE J AI RENCONTRER MON MARI PINET PIERRE-YVES IL ETAIT DANS MA CLASSE DE STT. J AI AUSSI RENCONTRER UN BON AMI TED ET UNE BONNE AMIE CLAIRE.2001 - 2003
A propos
Général
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Prénom Nom :Nora PINET (BADOUH)
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Vit à :
SAINT-GÉRÉON, France
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Née en :
1983 (38 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
QUI NE TENTE A RIEN N'A RIEN
Profession :
Responsable service généraux
Situation familiale :
marié(e)
Enfants :
1