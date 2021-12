Ecole Primaire (La Regrippiere) - La regrippiere C ETAIT BIEN J AI RENCONTRER UNE TRES BONNE AMIE QUE JE REVOIE TOUJOURS C EST TIFENN BRIAND

Collège Pierre Abelard - Vallet C ETAIT LE PIRE MOMENT DE MA VIE IL Y AVAIT TELLEMENT DE RACISME QUE MOI ET MES DEUX FRERES ONT A ETE EXCLUS ET MALTRAITES LES ENSEIGNANTS ET LE DIRECTEUR N ONT RIEN FAIT. MAIS BON...

Lycée - Vallet C ETAIT BIEN C ETAIT LA PREMIERE FOIS QU ON NOUS A CONSIDERER COMME DES ETRES NORMAUX SANS RACISME A PART EN PRIMAIRE ON ETAIT ENFIN SOULAGER