Nora PINET (BADOUH) est sur Copains d'avant. Pour la contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.

Parcours

Parcours scolaire

  • Ecole Primaire (La Regrippiere)

     -  La regrippiere

    C ETAIT BIEN J AI RENCONTRER UNE TRES BONNE AMIE QUE JE REVOIE TOUJOURS C EST TIFENN BRIAND

    1987 - 1995

  • Collège Pierre Abelard

     -  Vallet

    C ETAIT LE PIRE MOMENT DE MA VIE IL Y AVAIT TELLEMENT DE RACISME QUE MOI ET MES DEUX FRERES ONT A ETE EXCLUS ET MALTRAITES LES ENSEIGNANTS ET LE DIRECTEUR N ONT RIEN FAIT. MAIS BON...

    1995 - 1999

  • Lycée

     -  Vallet

    C ETAIT BIEN C ETAIT LA PREMIERE FOIS QU ON NOUS A CONSIDERER COMME DES ETRES NORMAUX SANS RACISME A PART EN PRIMAIRE ON ETAIT ENFIN SOULAGER

    1999 - 2001

  • LPO SAINT PIERRE

     -  Saint sebastien sur loire

    J'AI FAIS UNE PREMIERE STT ET ENSUITE J AI PASSER MON BAC PRO COMMERCE OU JE L AI EU AVEC MENTION. C EST DANS CE LYCEE QUE J AI RENCONTRER MON MARI PINET PIERRE-YVES IL ETAIT DANS MA CLASSE DE STT. J AI AUSSI RENCONTRER UN BON AMI TED ET UNE BONNE AMIE CLAIRE.

    2001 - 2003

A propos

Général

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    QUI NE TENTE A RIEN N'A RIEN

  • Profession :

    Responsable service généraux

  • Situation familiale :

    marié(e)

  • Enfants :

    1

    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Goûts musicaux

    Sports

    Lectures

    Voitures

    Animaux

    Voyages

    J'y suis allé(e) :
    Je rêve d'y aller :