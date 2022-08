Nora RABHI

Alger

J’étais en classe de 5ème M3, 4ème M3 et 3ème M3 Puis en Seconde , Première et Terminale A3/5 . J’étais très souvent sur les terrains de sport et je faisais partie du voyage de l’équipe de basket 1969 ( voyage à Constantine puis Annaba pour le championnat de l’Uefe).