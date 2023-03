Norbert KLEIN

Munch Frères - Assembleur Charpente Métallique (Autre)

Hombourg haut

Construction métalliques : charpentes pour centrales nucléaires, Pour Renault, pour plateformes pétrolières et constructions diverses pour les HBL, etc... L'entreprise Munch a fermé ses portes le 29 septembre 1980 - Pendant plus de 30 mois j'ai occupé cette entreprise avec mes potes de chez Munch (j'ai été l'animateur de cette occupation). Sans doute une des plus longues en France.