Odile CASIRAGHI

Sarreguemines

3ème ; Seconde, Première et Terminale C (la classe des C latinistes ... pour rester tous ensemble jusqu'à la Terminale ...). Mon père était proviseur de ce lycée (de même qu'à La Charité-sur-Loire). Fille du proviseur donc ... mais sans grand Duduche ... (Néanmoins) parmi mes plus belles années, mes plus beaux souvenirs d'amitié et le souvenir de certains profs extraordinaires ! Bac C