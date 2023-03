Ecole Primaire - Thiernu J'étais toute petite, je me souviens à peine. Mon professeur s'appelait M. Gillier et il y avait 2 autres élèves de mon âge : Marguerite (j'ai oublié son nom) et Jean-Luc Poids. D'autres élèves d'autres niveaux étaient là aussi. Là encore, si vous avez des photos, prenez contact.....

Ecole Jean Mace (Marle) - Marle Je me souviens de Mmes Chassan, Gosset et Potiez. Si vous avez mon âge et avez des photos de classe de cette école, prenez contact avec moi. Je n'en ai aucune de cette époque

Ecole Saint Martin Notre Dame (Marle) - Autre - Marle C'était la classe de mon mari..... Il est sur la photo avec ses petits copains de l'époque

Ecole Jules Ferry (Marle) - Marle CM1 et CM2 avec M. Rigaud. Un excellent professeur qui "portait" littéralement sa classe et ses élèves. Mes copines : Marie-Odile, Claudine, Aline, les copains : Pascal, Frédéric, Lionel Blain....

Collège Jacques Prévert - Marle 6ème D, 5ème D, 4ème A, 3ème A. Je me souviens avoir eu d'excellents professeurs qui m'ont appris la rigueur, le goût du travail, etc. : MMes Rondeaux, Catala, Mlle Tagnières, MM. Bricout, Metzguer, Lebègue, .... J'en oublie et m'en excuse. Que de bons souvenirs, avec Valérie, Bénédicte, Catherine, Véronique, Sylvie, Annie.....

Lycée Paul Claudel - Laon Seconde D4, Prèmière G1b, Terminale G1b. L'internat en seconde, le temps des copines, celles qui avaient le droit d'aller en boite le samedi soir et qui racontaient le lundi matin....

Greta Lycée Paul Claudel - Laon

Collège Charlemagne - Autre - Laon J'étais surveillante dans ce collège pendant 2 ans pour payer mes études. J'en garde un bon souvenir même si cela était parfois un peu "difficile". Les autres surveillants ; Marie-Claude, Claire, Manu, Philippe, Hélène...