Olivier BERGER

Adjoint du chef de bureau et puis chef du bureau de la circulation et de la sécurité routière, coordinateur sécurité routière (35 agents)

Prefecture De L'essonne - Cadre administratif (Administratif)

Evry

Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC) au Cabinet du Préfet, responsable du Centre Opérationnel Départemental, Prévention et gestion de crise (Intempéries météorologiques: neige, inondation, et Tempête du 26 décembre 1999), responsable de la sécurité de la cité administrative d'Evry (20 agents)