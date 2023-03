Olivier BOUTY

Encadrement d'une équipe de 10 commerciaux itinérants et de 2 coordinateurs régionaux Animation d'un réseau de G.S.A., G.S.S. et de revendeurs indépendants Gestion de prestataires externes: Force de vente supplétive, agence d'animations Augmentation des ventes en 2006: + 133 %

GROUPE CAPELLI - DIRECTEUR NATIONAL DES VENTES

Champagne au mont d'or

Restructuration complète du service commercial et fusion de deux services en un: VENTE et SUIVI CLIENTELE Encadrement d'une équipe de commerciaux, d'un chargé grands comptes, d'un assistante commerciale et de chargés de clientèle