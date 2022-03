Olivier DABOVAL

Première vraie expérience du milieu professionnel ... sur Paris ... Avant et après mon passage à l'Armée.

Mobile Informatique, Groupe Bouleaux Chef de projet / responsable informatique. J'y ai créée de beaux logiciels, Visiteur, et PTCR .... vendus à de grandes entreprises en France . Vraiment de très bons souvenirs.

PRISME - Développeur (Informatique)

Jouy en josas

Des applications sur Mac et PC, en C, pro*C, et NSDK