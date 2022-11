Olivier DAVY

Joueur puis dirigeant de plusieurs équipes, des plus jeunes aux séniors. Pour moi cela a toujours été des expériences très enrichissantes quelques soient les résultats obtenus.

Nantes

Depuis septembre 2010 nous nous sommes inscrit en Ufolep (championnat amateur),un petit championnat de 12 clubs, l'ambiance est vraiment très sympa. En cette fin de saison 2011, nous sommes champion (11 victoires et un nul). J'aime de plus en plus ce sport.