Olivier DURAND

Oriflam - Archeon - AUTEUR et PIGISTE FREELANCE (Production)

Montigny lès metz

De 1995 à 2004 - Auteur et pigiste Freelance pour différentes revues et magazines (CASUS BELLI, BACKSTAB, TATOU, ANNUNAKI). Auteur et Co auteur de plusieurs ouvrages pour les Jeux de Rôles HAWKMOON et D&D ARCHIPELS (Société ORIFLAM et ARCHEON).