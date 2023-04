Olivier FRANÇOIS

Gestion de projet, Maîtrise d’œuvre du progiciel bancaire « Bank Office ». Réécriture de l’environnement de développement. Administration Unix et Oracle Livraison des versions . Développement et mise en production de modules de « Bank Office ». Bascule de la CBAO à Dakar

Ecole Privée des Sciences Informatique C,C++, Oracle, Java en classe d'alternance ( BAC +3 ) Analyste concepteur en architecture Client-serveur. Unix, Base de données en classe de première année.Enseignement Base de données Oracle et Intelligence Artificielle en classe de deuxième année Groupe ESARC-CEFIRE Enseignement de l'informatique au BTS comptabilité et gestion.

Gérant de SSII. Clients : PME MPI médecins et paticuliers, Mairie de Valras Plage. Institut National de Recherche en Agronomie Montpellier. Département de biométrie et d’intelligence artificielle.

Saint jean de vedas

Administrateur système. Administration des serveurs de productions. Administration pour le développement interne et l’intégration de modules extérieurs. Mise en place serveur haute disponibilité. Ecriture de shells de surveillance des serveurs Unix et Oracle. Gestion des sauvegardes et des traitements sur les serveurs. Réaction face aux incidents