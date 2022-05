Olivier MIANES

je me souviens d'une 6 eme survolé mais ensuite ça s'est légèrement dégradé.En 4eme j'allais au collège en mob (motobecanne orange) et je me souviens d'un voyage de classe en Espagne (1er flirt !, si elle vois cette fiche elle se reconnaîtra peut être)

Toulouse

Je débarque de Saint-Genis Laval et je acclimate rapidement, j'ai l'accent lyonnais mais je me fait bien accepter. je découvre le baby foot chez Chamaillou et les copains et copines d'alors : Cesar, Rocco, Philippe, Francoise et les autres....