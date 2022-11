Olivier TESTU

Responsable d''agence dans une multinationale, puis dans une plus petite entreprise. J''adore bosser mais plus que d''autres personnes moins motivées. Alors j''arrête et je me lance dans le sport à titre professionnel.

Aix en provence

Après un passage en Bretagne où j'ai acquis un BEES (Brevet d'Etat d'Educateur Sportif) de plongée, je suis aujourd'hui BEESAN (maitre nageur) à Aix en Provence (13) et Prof de plongée à La Ciotat et à Hyères (83).... Porquerolles, Port Cros.... vous voyez le paradis en bas à droite sur la carte. J'enseigne également le secourisme et le sauvetage au sein de la SNSM. Et ... mais plus de place ...