Pascal BEAUCHET

Aïkido Culture Et Traditions - Pratiquant avec le DTR(directeur technique régional) de l'ile de France (Autre)

Paris

remise en cause de mes connaissances et réajustement de la voie,je remercie Bernard Palmier de m avoir donner "les outils pour avancer dans une voie ou rien n est gagné et ou on apprend comme si c était la première et la dernière fois que l on montait sur un tatamis"