Pascal CARRE

Gefco - Analyste (Comptabilité)

COURBEVOIE

1996-1999 : Maintenance et Evolution Siga Comptabilité 1999-2000 Passage à l'An 2000 de Siga Comptabilité et Siga Trésorerie 2000-2001 Basculement à l'Euro de Siga Comptabilité et Siga Trésorerie 2001-2002