Pascal DELOFFRE

BDA - Directeur commercial (Commercial)

Rueil malmaison

. Vente de prestations informatiques (Régie, forfaits, maintenance de logiciels, ingiénerie et intégration, études et conseils, audit et missions ) . Responsable des achats et des relations fournisseurs (constructeurs, éditeurs et grossistes) . Création d’une activité commerciale en direction des PME et PMI (transformation de prospects en clients, vente de contrats de maintenance et d’interven