Pascal GONDRY

3mois en CP à la petite école rurale sous un marronnier géant: un régal! Et en sachant déjà lire! Merci Papa-Maman et Mme Boulogne.

La "communale" où j'ai tout appris au tableau noir, avec Jean-Louis et des Maîtres de grande tradition: Mme Caudron et M.Sézille.

Le déracinement et la chute des feuilles de notes mais quel beau lycée! Je suis devenu basketteur, rabelaisien et aérophile!

Valenciennes

2ème exil, lycée en briques mais le Nord, c'est sympa! On bosse mieux sous un ciel grisou on fait ce qu'on pleut... avec Benoît. Puis Math Sup où un bon taupin en blouse blanche doit être motivé et pas amoureux: le contraire de moi! Echec en maths mais respect pour M.Hamon.