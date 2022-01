Pascal HERRIER

Sartrouville

2de à Tle C. la Malaguti nombreuses versions: orange à point bleus, chrome complet ,orange petit reservoir avec des panthères noires,fuschia métal/paitstripes noires- cross,bottelin-dumoulin,chop.2réservoirs,3porte-bagages,4 guidons ,2 selles avec et sans clignotants. Tout le monde croyait que je changeais de bécane tous les 6 mois ..... c'étaient que mes mains et l'huile de coude.