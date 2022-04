Pascal PARVÃ‰

1 MGA 1972 -73 -- 2 TO FR 1973- 74-- 3 TO FR 1974- 75

Pompey

j'étais en 1 MGA puis en 2 et 3 TOURNEUR -FRAISEUR au CET J'y ai travaillé DE NOV 1980 à JUIN 2006 comme agent d'entretien cette année nous allons fêter les 50 ans du lycée le 24 nov 2017 pour les élèves nous recherchons tous les anciens élèves du CET et LYCEE et surtout photos livrets documents scolaires tout objet en rapport avec votre période scolaire photos de classes films... URGENT me conta