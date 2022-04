Pascal PERRIGAULT

Essais et mise en service de nouvelles installations nucléaires sur le site de la Hague (AREVA).

Spécialisé en Informatique industrielle et Détaché à la préparation des arrêts de tranche.

Edf - Direction Des Services Partages - Intégrateur de Services Informatique (Informatique)

Paluel

Responsable de l'antenne locale de la gestion de la maintenance informatique (réseau informatique, poste de travail etc...) et de la téléphonie ainsi que du pilotage des entreprises prestataires (domaine informatique et télécom) du Centre Nucléaire de production d'électricité de PALUEL.