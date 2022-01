Pascal PIVARD

La Brasserie Des Halles - Gérant avec mon épouse (Autre)

Rochefort

Derrière notre bar, nous n'avons qu'un seul objectif. Que notre consommateur reparte chez lui en ayant passé un bon moment, que ce soit en discutant ou en blaguant presque à en pleurer. C'est du véridique, nous avons une bonne bande qui ne demande que çà. Panni problème, je me charge de çà, et je ne me fais pas priere