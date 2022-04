Pascal REGEN

Snecma - Chef d'atelier (Production)

CORBEIL ESSONNES

De 1973 à 1979 opérateurs en fraisage et reproduction de 1979 à 1991 controle mécanique générale,contrôle pignons et controle intégré . De 1991à 1998 technicien système automatique de palpage outils et pièces De 1998 à 2001 agent de maitrise De 2001 à 2010 chef d'atelier et depuis 2010 chef de ligne Traitements thermique et traitements de surface