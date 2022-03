Dans une équipe d'une dizaine de Gendarmes, j'intervenais au bénéfice des différentes unités du 64 sur leurs moyens informatique, radio et télécom

J'ai fini Responsable du service technique, des achats et télécom. J'ai surtout apprécié la proximité et la qualité de la relation avec nos clients

Administrateur systeme et reseau chez Asltom à Tarbes Alstom est vraiment une super société Avec une vrai culture d'entreprise

CLIPPER TECHNOLOGIES - Support Expert (Informatique)

Villepinte

En interim chez Fujitsu Pour Total. Cellule mobilité et services de confiances. Support N3 et VIP La joie des smartphones, des connexions nomades et du chiffrement