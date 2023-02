Avon

J'ai commencé le basket à l'école tout simplement et j'ai été répéré par un entraineur de l'ASEC - Jean Claude VONNER - qui m'a fait signer ma première licence et je suis restée au club pendant des années. J'ai gardé de très bons souvenirs de cette période. On a quand même jouer en Nationale 2 pour un petit club c'est pas mal et j'étais pivot de l'équipe.